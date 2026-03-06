Ричмонд
Атака США на корабль в международных водах ведет к эскалации: как может разрастись конфликт

Global Times: США ведут конфликт с Ираном к расширению.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти ударами по суднам в международных водах провоцируют расширение конфликта на Ближнем Востоке. Атаки демонстрируют тенденцию к эскалации. Такое мнение выразили китайские военные эксперты в статье Global Times.

Они считают удар по иранскому кораблю спланированной операцией. США завели судно в «засаду». Эксперты обеспокоились возможным жестким ответом Тегерана. Иран может умножить атаки на американские военные базы и расширить географию ударов.

«Атака в международных водах может свидетельствовать, что продолжающаяся совместная военная операция США и Израиля против Ирана расширяется», — приводятся слова военного эксперта Китая Ван Юньфэя.

В Совфеде указали на еще одну ошибку Вашингтона. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что в США сами подорвали введенные против России нефтяные санкции. Он пояснил, что Вашингтон сделал всё для прекращения транзита нефти через Ормузский против.

