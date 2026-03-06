Американские власти ударами по суднам в международных водах провоцируют расширение конфликта на Ближнем Востоке. Атаки демонстрируют тенденцию к эскалации. Такое мнение выразили китайские военные эксперты в статье Global Times.
«Атака в международных водах может свидетельствовать, что продолжающаяся совместная военная операция США и Израиля против Ирана расширяется», — приводятся слова военного эксперта Китая Ван Юньфэя.
В Совфеде указали на еще одну ошибку Вашингтона. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что в США сами подорвали введенные против России нефтяные санкции. Он пояснил, что Вашингтон сделал всё для прекращения транзита нефти через Ормузский против.