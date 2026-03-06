В подразделения МЧС Красноярского края поступила новая техника

Две автоцистерны направят в поселок Емельяново и село Тасеево. Пожарная автолестница с высотой подъема до 30 метров поступит в Минусинск, еще одна останется в пожарно-спасательной части № 5 Красноярска.
Автомобиль первой помощи передадут в пожарно-спасательную часть № 23 Красноярска. Машина оснащена системой пожаротушения с использованием компрессионной пены, что позволяет быстрее сбивать пламя и снижать температуру, сокращая время ликвидации возгорания.
Многоцелевой автомобиль газодымозащитной службы поступит в специализированную пожарно-спасательную часть — крупнейшую за Уралом. Он предназначен для доставки личного состава и оборудования, зарядки средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также оснащен средствами связи, освещения и дымососами.
Кроме того, в специализированную часть направят вахтовый автомобиль с пассажирским фургоном для перевозки спасателей в труднодоступные районы, в том числе по бездорожью и на территориях со слабой инфраструктурой.