БПЛА «Молния-2» ликвидировал пункт управления ВСУ под Красноармейском

Расчёт ударного беспилотника самолётного типа «Молния-2» уничтожил на дистанции свыше 40 километров пункт управления подразделения украинских войск.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили пункт управления подразделения Вооружённых сил Украины на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс расчёт беспилотного летательного аппарата самолётного типа «Молния-2» отряда «Вега» соединения специального назначения российской группировки войск «Центр». Объект противника находился на расстоянии более 40 километров.

«Бесперебойное обеспечение подразделений группировки войск “Центр” современными ударными FPV-дронами, в том числе самолётного типа “Молния-2”, осуществляется на регулярной основе и в круглосуточном режиме. Техника поступает непосредственно на боевые позиции расчётов под прикрытием постов воздушного наблюдения для предотвращения атак противника», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

