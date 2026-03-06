Ричмонд
В ЗАГСе рассказали, как называют маленьких омичей в этом году

Обновлен список популярности имен среди жителей Омской области.

Источник: Правительство Хабаровского края

В начале весны, 5 марта 2026 года, на портале реестра ЗАГС обновили информацию о популярных и редких именах среди граждан регионов России. Омская область тоже в списках.

Так, в Омске самыми редкими именами для мальчиков стали: Пазыл, Ильяс, Хамза и Амре. Также снизилась популярность имени Корней, сейчас омичей с таким именем стало меньше несмотря на то, что в детских садах и школах всё ещё читают детям и учат с ними стихи знаменитого русско-советского поэта Корнея Ивановича Чуковского и его имя, несомненно, всё ещё на слуху даже у маленьких жителей Омска.

Редкими именами для девочек стали Зайнаб, Цецилия, Сумайя, Раяна. Также имя Эмма не пользуется популярностью среди омичек, несмотря на большое количество зарубежных актрис и героинь фильмов, сериалов и книг.

Омичи отдали предпочтения другим именам. Больше всего с начала года в Омской области родилось девочек с именами Анна, София, Полина и Василиса, а лидером стало имя Ева. Новорожденных мальчиков родители предпочли называть Артёмами, Александрами, Максимами и Тимофеями. Больше всего в Омске родилось Михаилов.

Ранее мы рассказывали, какие имена по статистике ЗАГС стали самыми редкими и самыми популярными в 2025 году.