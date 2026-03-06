В ЗАГСе рассказали, как называют маленьких омичей в этом году

Так, в Омске самыми редкими именами для мальчиков стали: Пазыл, Ильяс, Хамза и Амре. Также снизилась популярность имени Корней, сейчас омичей с таким именем стало меньше несмотря на то, что в детских садах и школах всё ещё читают детям и учат с ними стихи знаменитого русско-советского поэта Корнея Ивановича Чуковского и его имя, несомненно, всё ещё на слуху даже у маленьких жителей Омска.