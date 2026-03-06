Ричмонд
Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в феврале

Результатами очередного мониторинга радиационной обстановки поделились в облкомприроды. По данным ведомства, в феврале 2026 года она оставалась спокойной.

По данным автоматизированных постов системы наблюдения в феврале измеряемые радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,09 до 0,13 мкЗв/час. Техногенная активность (по данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов) не зафиксирована.

Напомним, в настоящее время на территории региона эксплуатируется 21 автоматизированный пост. Из них 7 — функционирует в Волгограде, по два поста — в городах Котельниково и Волжском, по одному — в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир — Суровикинского.