Радиация в Волгоградской области оставалась в норме в феврале

Напомним, в настоящее время на территории региона эксплуатируется 21 автоматизированный пост. Из них 7 — функционирует в Волгограде, по два поста — в городах Котельниково и Волжском, по одному — в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир — Суровикинского.