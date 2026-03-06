Плакала, когда речь заходила о ребенке: в Новосибирске решилась судьба девушки, выбросившей новорожденного сына в мусорку

Мать, выбросившую ребенка в мусорный контейнер в Новосибирске, лишили родительских прав. Об этом со ссылкой на следователей сообщает «Комсомольская правда — Новосибирск».
История 22-летней Светланы Баштаковой прогремела на всю страну в феврале 2024 года. Тогда прохожие обнаружили в мусорном баке новорожденного и живого мальчика.
На мать вышли быстро, и выяснилось, что отец ребенка судьбой малыша не интересовался, а родители девушки даже не догадывались о беременности. Сама же молодая мама вела себя отстраненно, только плакала, когда речь заходила о ребенке.
В ноябре 2024-го суд признал Светлану виновной в покушении на убийство и назначил ей шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также ограничением свободы на один год.
Вместе с тем, нерадивую мать лишили родительских прав. Опеку над ребенком оформили родители Светланы, с ними малыш сейчас и живет.
Ранее в Ленинградской области 15-летняя мать выбросила новорожденную девочку из окна. Малышка чудом не получила ни синяков, ни переломов.
В Подмосковье 15-летние отец и мать сбросили новорожденного в мусоропровод с 9 этажа. Он оказался жив-здоров, но со странными царапинами на спинке.