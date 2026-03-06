Новосибирец погасил долг в 830 тысяч рублей ради Таиланда

42-летний житель Новосибирска расплатился с долгами на 830 тысяч рублей — и всё из-за громкой ссоры с сожительницей. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Пара планировала отпуск в Таиланд, но женщина узнала о задолженностях мужчины и устроила скандал: она боялась, что их не выпустят за границу.
Случайно свидетельницей конфликта стала судебный пристав, проходившая мимо дома. Узнав в мужчине своего «неуловимого» должника, она на следующий день пришла к нему с требованием арестовать автомобиль.
Вместо этого новосибирец сам попросил квитанции и в тот же день перевёл всю сумму на депозитный счёт службы судебных приставов. Долги были распределены между четырьмя взыскателями (одно исполнительное производство тянулось с прошлого года), а все ограничения — сняты.
