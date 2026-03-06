Ричмонд
Новосибирец погасил долг в 830 тысяч рублей ради Таиланда

Долги были распределены между четырьмя взыскателями (одно исполнительное производство тянулось с прошлого года), все ограничения — сняты.

Источник: Аргументы и факты

42-летний житель Новосибирска расплатился с долгами на 830 тысяч рублей — и всё из-за громкой ссоры с сожительницей. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Пара планировала отпуск в Таиланд, но женщина узнала о задолженностях мужчины и устроила скандал: она боялась, что их не выпустят за границу.

Случайно свидетельницей конфликта стала судебный пристав, проходившая мимо дома. Узнав в мужчине своего «неуловимого» должника, она на следующий день пришла к нему с требованием арестовать автомобиль.

Вместо этого новосибирец сам попросил квитанции и в тот же день перевёл всю сумму на депозитный счёт службы судебных приставов. Долги были распределены между четырьмя взыскателями (одно исполнительное производство тянулось с прошлого года), а все ограничения — сняты.

Ранее АиФ-Новосибирск писали, что новосибирец погасил долг в 215 тысяч рублей, опасаясь удержаний из зарплаты.