CBS News: США эвакуируют сотрудников посольства в Кувейте

Американские власти начали эвакуацию сотрудников посольства в Кувейте. Она будет проходить ночью 6 марта. Отмечается, что эвакуация объявлена из-за атак на дипмиссию, транслирует телеканал CBS News.
Работники посольства Вашингтона в Кувейте также должны ликвидировать секретную документацию. Информацию, кроме того, удалят с онлайн-серверов. Такие распоряжения дали в американской администрации, утверждает телеканал.
Посольство за время проведения операции США в Иране неоднократно подвергалось атакам. Дипмиссия приостановила работу 5 марта.
КСИР ранее атаковал объект США в Бахрейне. Военные заявили о беспилотном запуске по центру обработки данных компании Amazon. Состояние дата-центра неизвестно. КСИР также атаковал центр обработки данных Amazon в ОАЭ.