В Ангарске почтут память погибших при исполнении воинского и служебного долга

В Ангарске 23 марта ежегодно отмечают День памяти земляков, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, дата связана с трагическим событием 1996 года. В тот день в Чечне при выполнении боевого задания погибли трое бойцов ангарского ОМОНа: Николай Кунц, Игорь Григорьев и Евгений Максимов.