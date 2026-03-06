В Ангарске почтут память погибших при исполнении воинского и служебного долга

В Ангарске 23 марта ежегодно отмечают День памяти земляков, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, дата связана с трагическим событием 1996 года. В тот день в Чечне при выполнении боевого задания погибли трое бойцов ангарского ОМОНа: Николай Кунц, Игорь Григорьев и Евгений Максимов.
— Памятные мероприятия начнутся в 10:30 с панихиды в Свято-Троицком соборе. В полдень у мемориала в 95 квартале пройдет митинг. На мраморных плитах высечены имена героев, погибших в Афганистане, Чечне, в ходе специальной военной операции. В их честь зажгут Огонь памяти, торжественным маршем пройдут кадеты и военнослужащие, — рассказывают в администрации.
На время митинга частично перекроют улицу Горького и изменят маршруты автобусов. Подробности сообщат позже.
С 14 до 16 часов на площади перед ДК «Современник» развернут выставку военной техники, экипировки и вооружения. Будет играть военный оркестр. А в 15:00 в самом Дворце культуры начнется вечер памяти с концертом. Участие примут творческие коллективы, кадеты, представители войсковых частей и ветераны.
