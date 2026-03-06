МВД Кубы сообщило о смерти еще одного участника диверсии с катером

ГАВАНА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Кубы сообщило о смерти еще одного человека с катера с американским номером, с которого открыли стрельбу у берегов карибской республики 25 февраля.
Как говорится в сообщении министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), задержанный Роберто Альварес Авила «умер 4 марта от полученных [во время операции с катером] ранений».
«Пострадавшие задержанные продолжают получать специализированную медицинскую помощь», — отмечается в публикации. МВД карибской республики сообщило также, что «расследование предотвращенной попытки проникновения террористов [на Кубу] продвигается». «Власти США выражают готовность к сотрудничеству», — подчеркивается в сообщении.