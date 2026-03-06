Ричмонд
Волгоградские приставы спасли семейство хаски с выводком

Трогательной историей поделились в УФСПП по Волгоградской области. Сотрудники Красноармейского.

Трогательной историей поделились в УФСПП по Волгоградской области. Сотрудники Красноармейского районного отдела судебных спасли от верной гибели 8 собак породы хаски. 5 из них — новорожденные щенки.

Животные оказались заперты в расселенном доме. Те, кто совсем недавно наживался на продаже щенков, уехали и бросили собак на произвол судьбы.

Единственный, кому удалось выбраться спустя наделю и позвать на помощь людей, оказался папа малышей. Он встал посреди двора и истошно выл. Собаку заметили судебные приставы, которые работают в соседнем здании,. Они не раз видели, как люди приходили в дом до его расселения и забирали подросших щенков хаски.

Брошенные животные находились в истощенном состоянии. Приставы накормили собак и щенков и вызвали волонтеров приюта «Хвостатый дом», которые забрали всех собак на содержание.

Судебные приставы организовали сбор помощи для питомцев приюта. Также любой волгоградец может оказать помощь приюту, где выхаживают собак.

Фото УФСПП по Волгоградской области.

