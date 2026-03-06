Россиянкам могут сократить рабочий день по пятницам: как это повлияет на зарплату

В России предложили сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа при сохранении среднего уровня зарплаты. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Политик направил соответствующие письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — отметил парламентарий.
Чернышев предложил сделать такую меру обязательной для учреждений бюджетной сферы, а также для государственных и муниципальных служащих. По его словам, для частных компаний практика носит рекомендательный характер.
Политик уточнил, что женщины составляют почти половину всех занятых в экономике России. Средняя продолжительность их рабочей недели увеличилась на 27 минут за четыре года. В то время как у мужчин за аналогичный период этот показатель вырос всего на четыре минуты.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов. Такая мера не только повысит эффективность труда и снизит уровень стресса среди россиян.