Минтруда сказало белорусам, будет ли сокращенный рабочий день в пятницу 6 марта

В Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, будет ли 6 марта сокращенный рабочий день.
«Для работников с пятидневной рабочей неделей сокращенного предпраздничного дня в марте нет, так как праздник выпадает на воскресенье», — отметили в министерстве.
При этом правило сокращать на час рабочий день работает только для дней, непосредственно предшествующих праздничным, а это не случай 8 марта 2026 года, который выпадает на воскресенье.
Но для работников, которые трудятся шесть дней в неделю, работа в субботний день 7 марта будет сокращена на один час, потому что этот день является предпраздничный.
Кстати, Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».
Кроме того, по данным Белстата, средняя белоруска впервые выходит замуж в 27 лет, а второй раз в 40.
А еще финансовые ресурсы средней семьи в Беларуси составляют 2817 рублей в месяц.