Ночью до −22, днем до −1: синоптики Башкирии предупредили о контрастной погоде

Синоптики Башгидрометцентра предупредили о неустойчивой погоде в ближайшие дни. На республику надвигается очередной циклон, и разные его части будут влиять на температуру в регионе. Из-за этого жителей ждут резкие перепады.
В четверг, 6 марта, ночью столбики термометров опустятся до −10…-15°, при прояснениях возможно похолодание до −17…-22°. А уже днем воздух прогреется до −1…-6°.
В пятницу, 7 марта, ночью ожидается −6…-11°, на севере до −15…-20°. Днем температура поднимется до −1…-6°, на севере до −11°.
В субботу, 8 марта, ночью будет −10…-15°, днем −7…-12°. Жителям республики стоит готовиться к частой смене погоды и одеваться по погоде.
