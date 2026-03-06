Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью до −22, днем до −1: синоптики Башкирии предупредили о контрастной погоде

В Башкирии на выходных ожидаются резкие перепады температуры.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра предупредили о неустойчивой погоде в ближайшие дни. На республику надвигается очередной циклон, и разные его части будут влиять на температуру в регионе. Из-за этого жителей ждут резкие перепады.

В четверг, 6 марта, ночью столбики термометров опустятся до −10…-15°, при прояснениях возможно похолодание до −17…-22°. А уже днем воздух прогреется до −1…-6°.

В пятницу, 7 марта, ночью ожидается −6…-11°, на севере до −15…-20°. Днем температура поднимется до −1…-6°, на севере до −11°.

В субботу, 8 марта, ночью будет −10…-15°, днем −7…-12°. Жителям республики стоит готовиться к частой смене погоды и одеваться по погоде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.