В Омской области в четырёх реках выявлено опасное содержание марганца

В Омской области в четырех реках зафиксировано высокое и экстремально высокое содержание марганца. Речь идет о водоемах Тара в черте поселка Муромцево, Артынка в селе Костино, Уй в Седельниково и Шиш в селе Атирка. Информация была опубликована на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС.
По данным специалистов, концентрация марганца в водоемах была измерена 2 и 3 марта. В реке Тара показатель составил 0,9816 мг/дм³, в Артынке — 0,3781 мг/дм³, в Уе — 0,3909 мг/дм³, а в реке Шиш — 1,1056 мг/дм³. Эти уровни считаются высокими и могут повлиять на экологическое состояние рек.
Напомним, что ранее в Иртыше также была зафиксирована повышенная концентрация марганца и ртути, что вызывает беспокойство у экологов. Проблемы с загрязнением водоемов были также замечены и в реке Омь. Эколог Сергей Костарев предполагает, что загрязнение может быть связано с тем, что Омь берет начало от Васюганских болот, и советует провести дополнительные исследования рыбы в реках для выявления возможных последствий для экосистемы.