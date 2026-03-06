В Омской области в четырёх реках выявлено опасное содержание марганца

Напомним, что ранее в Иртыше также была зафиксирована повышенная концентрация марганца и ртути, что вызывает беспокойство у экологов. Проблемы с загрязнением водоемов были также замечены и в реке Омь. Эколог Сергей Костарев предполагает, что загрязнение может быть связано с тем, что Омь берет начало от Васюганских болот, и советует провести дополнительные исследования рыбы в реках для выявления возможных последствий для экосистемы.