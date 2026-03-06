«Динамо» забило пять мячей «Спартаку» в полуфинале Кубка России

Матч прошел 5 марта в Москве. Уже на 5-й минуте счет открыл 29-летний полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё. Однако к середине тайма «Спартак» сумел отыграться — на 30-й минуте отличился 22-летний нападающий Манфред Угальде. На перерыв команды ушли при счете 1:1.
Решающие события произошли после перерыва. На 67-й минуте Нгамалё оформил дубль и снова вывел хозяев вперед. Через три минуты защитник Давид Рикарду забил свой первый мяч за «Динамо» и увеличил преимущество.
На 73-й минуте 22-летний нападающий Константин Тюкавин довел счет до 4:1. Еще через десять минут защитник Максим Осипенко сделал результат разгромным — 5:1.
«Спартак» смог сократить разрыв только в добавленное время. На 90+2-й минуте отличился полузащитник Кристофер Мартинс.
По ходу встречи судьи дважды отменяли голы «Динамо» после проверки VAR — в обоих эпизодах фиксировали офсайд.
Первый матч полуфинала таким образом завершился уверенной победой «Динамо». Ответная игра двухматчевого противостояния пройдет 18 марта на домашнем стадионе «Спартака» в Москве. Победитель пары выйдет в финал верхней сетки Кубка России.
