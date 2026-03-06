Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Динамо» забило пять мячей «Спартаку» в полуфинале Кубка России

Московское дерби в полуфинале Пути РПЛ Кубка России завершилось крупной победой «Динамо».

Московское дерби в полуфинале Пути РПЛ Кубка России завершилось крупной победой «Динамо». Бело-голубые на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 5:2, сообщает пресс-служба турнира.

Матч прошел 5 марта в Москве. Уже на 5-й минуте счет открыл 29-летний полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё. Однако к середине тайма «Спартак» сумел отыграться — на 30-й минуте отличился 22-летний нападающий Манфред Угальде. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Решающие события произошли после перерыва. На 67-й минуте Нгамалё оформил дубль и снова вывел хозяев вперед. Через три минуты защитник Давид Рикарду забил свой первый мяч за «Динамо» и увеличил преимущество.

На 73-й минуте 22-летний нападающий Константин Тюкавин довел счет до 4:1. Еще через десять минут защитник Максим Осипенко сделал результат разгромным — 5:1.

«Спартак» смог сократить разрыв только в добавленное время. На 90+2-й минуте отличился полузащитник Кристофер Мартинс.

По ходу встречи судьи дважды отменяли голы «Динамо» после проверки VAR — в обоих эпизодах фиксировали офсайд.

Первый матч полуфинала таким образом завершился уверенной победой «Динамо». Ответная игра двухматчевого противостояния пройдет 18 марта на домашнем стадионе «Спартака» в Москве. Победитель пары выйдет в финал верхней сетки Кубка России.

Читайте также: Эксперт допустил передачу украинских дронов США ради возможной поддержки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше