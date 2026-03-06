Ричмонд
В Омске планируют готовить физиков для ядерного центра в Сарове

Российский федеральный ядерный центр готов со временем предоставить омским молодым специалистам комфортные условия в закрытом городе Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Омский технический университет и Российский федеральный ядерный центр ВНИИЭФ, расположенный в Нижегородской области, рассматривают возможность появления на базе вуза кафедры. Она будет готовить из омской молодежи физиков-ядерщиков.

На данный момент Российский федеральный ядерный центр работает уже с высшими учебными заведениями из 17 регионов, ежегодно принимая в свой штат около 250 молодых специалистов. Для них, по словам представителя Центра, в закрытом городе Саров созданы комфортные условия труда и быта. На встрече между руководством ОмГТУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ обсуждалось создание базовой кафедры предприятия в омском техническом вузе. Если решение по созданию кафедры будет принято, то омские студенты смогут проходить практику на предприятии, выполнять дипломные работы под руководством ведущих специалистов и с первых шагов встраиваться в научно-производственную экосистему российской атомной отрасли.