В Омске планируют готовить физиков для ядерного центра в Сарове

На данный момент Российский федеральный ядерный центр работает уже с высшими учебными заведениями из 17 регионов, ежегодно принимая в свой штат около 250 молодых специалистов. Для них, по словам представителя Центра, в закрытом городе Саров созданы комфортные условия труда и быта. На встрече между руководством ОмГТУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ обсуждалось создание базовой кафедры предприятия в омском техническом вузе. Если решение по созданию кафедры будет принято, то омские студенты смогут проходить практику на предприятии, выполнять дипломные работы под руководством ведущих специалистов и с первых шагов встраиваться в научно-производственную экосистему российской атомной отрасли.