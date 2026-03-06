Отряд обезглавленных: военные рассказали о жутких ритуалах наемников ВСУ

«Боевики ВСУ на харьковском направлении находятся в панике. Сейчас они думают о том, как спасти свою жизнь и покинуть место боевого соприкосновения, и вряд ли задумываются о том, как подтвердить гибель своих товарищей. Поэтому версия о том, что они умышленно отрубают части тела для того, чтобы их потом где-то предъявить, вызывает сомнения», — сказал эксперт.