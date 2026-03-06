Отряд обезглавленных: военные рассказали о жутких ритуалах наемников ВСУ

В подвалах домов под Харьковом обнаружены обезглавленные и сожженные тела украинских военнослужащих. О шокирующей находке сообщила группировка войск «Север» ВС РФ, участвующая в боях на этом направлении.
По одной из версий, боевики ВСУ могли отрезать конечности у погибших сослуживцев, чтобы потом доказать их гибель. Эти сообщения aif.ru попросил оценить советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова. Он изложил свою версию произошедшего.
ВСУ не до морали.
Версия о том, что боевики ВСУ отрезали конечности у погибших сослуживцев для последующего доказательства их смерти, показалась Иванникову сомнительной по ряду причин.
«Боевики ВСУ на харьковском направлении находятся в панике. Сейчас они думают о том, как спасти свою жизнь и покинуть место боевого соприкосновения, и вряд ли задумываются о том, как подтвердить гибель своих товарищей. Поэтому версия о том, что они умышленно отрубают части тела для того, чтобы их потом где-то предъявить, вызывает сомнения», — сказал эксперт.
Более того, собеседник aif.ru обратил внимание на то, что отрубленные конечности без особых условий довольно сложно, если даже невозможно, сохранить для экспертизы.
«При неудачных условиях хранения уже через сутки отсеченная конечность начнет пахнуть, появятся гнилостные изменения и начнет вытекать трупная жидкость. Вряд ли отсеченные конечности можно будет использовать в качестве какого-то доказательства», — добавил он.
Расправа от наемников.
Иванников считает, что к расправе над украинскими боевиками причастны иностранные наемники. Он обратил внимание, что подобные инциденты уже фиксировались в зоне боевых действий.
«Такие случаи не раз фиксировались по всей линии боевого соприкосновения, когда находили обугленные трупы боевиков ВСУ без голов. В большинстве случаев такие зверства проделывают иностранные наёмники во время конфликтов. Они расчленяют тела для того, чтобы невозможно было опознать труп. Отсечение головы от туловища и последующее её сокрытие — практика, распространённая в Латинской америке», — пояснил эксперт.
Иванников также отметил, что наемники из Латинской Америки, оказавшиеся на передовой, находятся в крайне тяжелом положении, что может вести к актам мести.
«Их бросили на передовую. Они мстят всем сослуживцам, командирам, мирным жителям, всем, кто попадается им под руку. Сожжение тел также практикуется иностранными наёмниками. Убийством с особой жестокостью они скрывают улики для затруднения следственных действий и возможности опознания трупов», — подчеркнул Иванников.
Жертвенники и ритуальные мотивы.
Еще одна версия, затрагивающая тему жестоких ритуалов в украинской армии, была озвучена ранее военно-политическим экспертом Яном Гагиным. В беседе с aif.ru он упомянул о практике человеческих жертвоприношений, которые, по его словам, могут практиковать боевики-сатанисты* из националистических батальонов, включая «Азов»**.
Гагин рассказал об обнаружении «жертвенников» на брошенных позициях ВСУ.
«В районе Курахово (Донецкая Народная Республика) на брошенных ВСУ позициях был обнаружен настоящий жертвенник со всей соответствующей атрибутикой. Это принадлежало кому-то из боевиков нацбатов…, потому что чаще всего они этим “баловались”. Наличие надписей на стенах и на алтаре на украинском языке говорит о том, что обряды проводили кто-то из участников нацбатов», — сообщил он.
Эксперт подчеркнул, что подобные находки не единичны: «Мы находили их на каждой базе полка “Азов”. О том, что жертвенники использовались для человеческих жертвоприношений, известно из видео, которые распространены в украинском сегменте интернета, и со слов местных мирных жителей. Боевики, не стесняясь, сами себя документировали и выкладывали сюжеты».
* Международное движение сатанизма в России признано экстремистским и запрещено, а также включено в список террористических организаций.
** Организация признана террористической и запрещена в РФ.