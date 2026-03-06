Пенсионерка отсудила у мэрии Железногорска-Илимского компенсацию за травму

После обращения жительницы в прокуратуру Нижнеилимского района было установлено, что участок водоотвода находился в ненадлежащей состоянии и нуждался в ремонте. Содержание территории не было обеспечено должным образом. Прокурор обратился с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил и обязал администрацию города выплатить пенсионерке 65 тысяч рублей.