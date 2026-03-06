Пенсионерка отсудила у мэрии Железногорска-Илимского компенсацию за травму

IrkutskMedia, 6 марта. Суд обязал администрацию Железногорска-Илимского выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда после падения женщины на улице Кирова. Она получил травмы, когда выходила из транспорта и провалилась ногой в водоотводный лоток.
После обращения жительницы в прокуратуру Нижнеилимского района было установлено, что участок водоотвода находился в ненадлежащей состоянии и нуждался в ремонте. Содержание территории не было обеспечено должным образом. Прокурор обратился с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил и обязал администрацию города выплатить пенсионерке 65 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Иркутской области.
Ранее агентство сообщало, что Иркутский областной суд в апелляции оставил в силе решение о взыскании с администрации Ангарского городского округа более 103 тысяч рублей в пользу 73-летней пенсионерки, пострадавшей из-за гололёда в декабре 2024 года. Было установлено, что травма произошла из-за ненадлежащего содержания городской территории.