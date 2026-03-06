Дуэль в небе: генерал сказал об ответе на пролет самолета НАТО у Петербурга

«Мы не имеем права вторгаться в воздушное пространство соседних государств. Это нарушение норм международных правил полетов. Ситуация там очень сложная, и нам нужно быть предельно внимательными и осторожными. Даже если это разведывательные самолеты НАТО, США или других стран, например, Дании, нам ни в коем случае нельзя пересекать границы воздушного пространства других государств. Мы должны действовать очень аккуратно и осмотрительно», — объяснил эксперт.
Военный летчик уточнил, что при приближении чужого борта к госгранице могут быть подняты истребители для его идентификации.
«В начале этой недели наши самолеты якобы подверглись атаке шведских истребителей при перелете в Калининград. Но на самом деле это была не атака, а идентификация наших самолетов. Шведские истребители подошли ближе, проверили, что наши самолеты работают нормально, и сопроводили их до нейтральных вод, где они продолжили свой маршрут. Такие случаи происходят постоянно, и это обычная практика в международных отношениях», — добавил он.
Ранее стало известно, что британский самолет-шпион пролетел мимо Калининграда, затем ушел на север. Он пролетел над территорией Латвии, Эстонии и Финляндии около российской границы.