Дуэль в небе: генерал сказал об ответе на пролет самолета НАТО у Петербурга

Британский самолет-разведчик пролетел неподалеку от Пскова и Санкт-Петербурга. Каким может быть ответ на приближение самолета НАТО к госгранице РФ, рассказал генерал-майор Владимир Попов.

Источник: Аргументы и факты

Неподалеку от Пскова и Санкт-Петербурга был замечен британский самолет-шпион Boeing Poseidon MRA1. О действиях в случае приближения самолетов НАТО к российской госгранице aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Мы не имеем права вторгаться в воздушное пространство соседних государств. Это нарушение норм международных правил полетов. Ситуация там очень сложная, и нам нужно быть предельно внимательными и осторожными. Даже если это разведывательные самолеты НАТО, США или других стран, например, Дании, нам ни в коем случае нельзя пересекать границы воздушного пространства других государств. Мы должны действовать очень аккуратно и осмотрительно», — объяснил эксперт.

Военный летчик уточнил, что при приближении чужого борта к госгранице могут быть подняты истребители для его идентификации.

«В начале этой недели наши самолеты якобы подверглись атаке шведских истребителей при перелете в Калининград. Но на самом деле это была не атака, а идентификация наших самолетов. Шведские истребители подошли ближе, проверили, что наши самолеты работают нормально, и сопроводили их до нейтральных вод, где они продолжили свой маршрут. Такие случаи происходят постоянно, и это обычная практика в международных отношениях», — добавил он.

Ранее стало известно, что британский самолет-шпион пролетел мимо Калининграда, затем ушел на север. Он пролетел над территорией Латвии, Эстонии и Финляндии около российской границы.

