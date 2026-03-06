Дуэль в небе: генерал сказал об ответе на пролет самолета НАТО у Петербурга

«Мы не имеем права вторгаться в воздушное пространство соседних государств. Это нарушение норм международных правил полетов. Ситуация там очень сложная, и нам нужно быть предельно внимательными и осторожными. Даже если это разведывательные самолеты НАТО, США или других стран, например, Дании, нам ни в коем случае нельзя пересекать границы воздушного пространства других государств. Мы должны действовать очень аккуратно и осмотрительно», — объяснил эксперт.