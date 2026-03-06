Правительство Самарской области продает три Audi A8

Пробеги автомобилей составляют от 215 тыс. до 787 тыс. км. Оценены они в 157, 283 и 994 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства, машины в 2025 г. были изъяты из оперативного управления ГКУ «Служба транспортного обеспечения» в связи со значительным износом и дорогостоящим ремонтом.