Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов призвал ФАС отрегулировать цены на цветы

Председатель партии «Справедливая Россия» считает, что в преддверии 8 Марта действует «сплошная спекуляция».

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Цены на цветы невозможно урегулировать без вмешательства Федеральной антимонопольной службы, ФАС нужно действовать. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Без вмешательства государства в лице Федеральной антимонопольной службы ничего хорошего не будет. Давным-давно нужно просыпаться и действовать», — сказал Миронов.

Он отметил, что цены на цветы начали расти еще на прошлой неделе — один тюльпан стоит 300 рублей. По мнению депутата, в преддверии 8 Марта действует «сплошная спекуляция». «Людям втюхивают, я называю вещи своими именами, небольшие букетики за несколько тысяч рублей», — подчеркнул политик.

Депутат считает, что продавцы наживаются на покупателях, так как знают, что «навряд ли какой-то из мужчин придет домой без букетика цветов». «Мы говорили давным-давно, давайте контролировать, давайте здесь наводить порядок. Пока мы этого порядка не видим», — заключил Миронов.