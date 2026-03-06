Миронов призвал ФАС отрегулировать цены на цветы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Цены на цветы невозможно урегулировать без вмешательства Федеральной антимонопольной службы, ФАС нужно действовать. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Без вмешательства государства в лице Федеральной антимонопольной службы ничего хорошего не будет. Давным-давно нужно просыпаться и действовать», — сказал Миронов.
Он отметил, что цены на цветы начали расти еще на прошлой неделе — один тюльпан стоит 300 рублей. По мнению депутата, в преддверии 8 Марта действует «сплошная спекуляция». «Людям втюхивают, я называю вещи своими именами, небольшие букетики за несколько тысяч рублей», — подчеркнул политик.
Депутат считает, что продавцы наживаются на покупателях, так как знают, что «навряд ли какой-то из мужчин придет домой без букетика цветов». «Мы говорили давным-давно, давайте контролировать, давайте здесь наводить порядок. Пока мы этого порядка не видим», — заключил Миронов.