Миронов призвал ФАС отрегулировать цены на цветы

Депутат считает, что продавцы наживаются на покупателях, так как знают, что «навряд ли какой-то из мужчин придет домой без букетика цветов». «Мы говорили давным-давно, давайте контролировать, давайте здесь наводить порядок. Пока мы этого порядка не видим», — заключил Миронов.