Над Саудовской Аравией сбита крылатая ракета

Системы ПВО Саудовской Аравии ликвидировали крылатую ракету над провинцией Эль-Хардж.

Источник: Комсомольская правда

Территория Саудовской Аравии вновь подверглась обстрелу. Сбита крылатая ракета над провинцией Эль-Хардж. Так заявили в пресс-службе Минобороны Саудовской Аравии.

Утверждается, что ракета была выпущена по территории страны. Системы ПВО государства успешно ликвидировали воздушную цель.

«Силы ПВО страны перехватили и уничтожили крылатую ракету в провинции Эль-Хардж», — сказано в материале.

Стало известно, что Иран начал применять ракеты с кассетной боевой частью в ответ на военные провокации Вашингтона и Тель-Авива. С их помощью нанесены удары по территории Израиля, заявило гостелевидение Ирана. Тель-Авив приступил к проведению спасательной операции в нескольких районах Израиля. Бригады направлены по ряду адресов после сообщений о падении боеприпасов.

