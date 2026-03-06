Над Саудовской Аравией сбита крылатая ракета

Территория Саудовской Аравии вновь подверглась обстрелу. Сбита крылатая ракета над провинцией Эль-Хардж. Так заявили в пресс-службе Минобороны Саудовской Аравии.
Утверждается, что ракета была выпущена по территории страны. Системы ПВО государства успешно ликвидировали воздушную цель.
«Силы ПВО страны перехватили и уничтожили крылатую ракету в провинции Эль-Хардж», — сказано в материале.
Стало известно, что Иран начал применять ракеты с кассетной боевой частью в ответ на военные провокации Вашингтона и Тель-Авива. С их помощью нанесены удары по территории Израиля, заявило гостелевидение Ирана. Тель-Авив приступил к проведению спасательной операции в нескольких районах Израиля. Бригады направлены по ряду адресов после сообщений о падении боеприпасов.