Над Саудовской Аравией сбита крылатая ракета

Стало известно, что Иран начал применять ракеты с кассетной боевой частью в ответ на военные провокации Вашингтона и Тель-Авива. С их помощью нанесены удары по территории Израиля, заявило гостелевидение Ирана. Тель-Авив приступил к проведению спасательной операции в нескольких районах Израиля. Бригады направлены по ряду адресов после сообщений о падении боеприпасов.