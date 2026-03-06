Диетолог Поляков сказал, сколько нужно пить воды в день

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько нужно пить воды в день.
«Чистая вода играет важную роль в нашем организме. В холодное время года рекомендуется употреблять 1,5−2 литра воды в день, а в жару — от 2 до 3 литров. Однако эти цифры могут меняться в зависимости от физической активности, температуры воздуха и других факторов, влияющих на потоотделение и потерю влаги», — сказал Поляков.
По его словам, существуют формулы, которые предлагают умножить 30 миллилитров жидкости на фактический вес человека.
«Но эти расчеты учитывают не только воду, но и все жидкости, включая пищу. Жидкие блюда, такие как супы и борщи, и даже сухие продукты содержат определенное количество влаги. Единой формулы расчета конкретно чистой воды для каждого человека нет. Есть лишь рекомендуемый диапазон», — отметил Поляков.
При этом врач уточнил, что людям с серьезными нарушениями функции почек, например, с выраженной почечной недостаточностью, иногда может потребоваться сократить потребление воды до 1 литра в день.
«Однако меньше этого количества пить точно не рекомендуется», — сказал Поляков.
Диетолог добавил, что пить воду лучше небольшими порциями, по 150−200 мл за раз, не торопясь, маленькими глотками.
«Не стоит пытаться выпить полтора литра за один раз — это плохая идея. Лучше пить постепенно», — подытожил Поляков.
