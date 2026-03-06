Доступная среда: города становятся удобнее для людей с инвалидностью

«В целом по городу улучшаются условия для лиц с инвалидностью и создаются все удобства. Собственники объектов стараются привести их в соответствие со строительными нормами. Многие предприниматели и государственные учреждения дорабатывают входные группы с учетом жалоб и предложений. Немаловажно обеспечение доступностью торговых центров, теперь их беспрепятственно могут посетить лица с инвалидностью, особенно передвигающиеся на кресло-колясках. В нашем городе, например, ТЦ “РИО”. Был приятно удивлен уровнем доступности Музея им. М. Габдуллина и возможности организации выездных выставок», — поделился он.