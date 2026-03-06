Доступная среда: города становятся удобнее для людей с инвалидностью

На сегодняшний день полностью адаптированы 27 683 объекта социальной инфраструктуры, передает DKNews.kz.
Работа проводится в целях обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и повышения доступности общественных пространств.
Государственные программы и проекты.
В стране реализуется ряд программ и инициатив.
Действует Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025−2030 годы. Реализуется Дорожная карта партии «Amanat» на 2023−2027 годы. Также выполняется проект «Халықпен бірге», разработанный по поручению Главы государства.
План адаптации объектов.
Согласно Дорожной карте партии «Amanat», в период с 2023 по 2027 годы планируется адаптировать более 40 тысяч объектов, включенных в Интерактивную карту доступности.
Каждый год адаптации подлежит 20% объектов.
В 2023 году — 20% объектов. В 2024 году — 40%. В 2025 году — 60%. В 2026 году — 80%. В 2027 году — 100%.
До конца 2026 года по стране планируется адаптировать 34 320 объектов.
На сегодняшний день адаптировано 27 683 объекта. Это составляет 65% от общего количества.
Какие объекты уже адаптированы.
Из общего числа адаптированных объектов доступны для всех категорий людей с инвалидностью:
Объекты здравоохранения — 4 570. Объекты образования — 9 083. Объекты культуры — 2 166. Объекты торговли и оказания услуг — 5 314. Государственные и квазигосударственные организации — 4 012. Прочие объекты — 2 538.
Ситуация в регионах.
По данным местных исполнительных органов, количество адаптированных объектов распределяется по регионам следующим образом.
Город Астана — 810 объектов. Город Алматы — 5 780 объектов. Город Шымкент — 1 401 объект.
Область Абай — 872 объекта. Акмолинская область — 1 265 объектов. Актюбинская область — 898 объектов. Алматинская область — 1 055 объектов. Атырауская область — 1 438 объектов.
Восточно-Казахстанская область — 1 221 объект. Жамбылская область — 1 084 объекта. Область Жетісу — 954 объекта. Западно-Казахстанская область — 1 360 объектов.
Карагандинская область — 1 281 объект. Костанайская область — 1 367 объектов. Кызылординская область — 1 567 объектов.
Мангистауская область — 703 объекта. Павлодарская область — 1 158 объектов. Северо-Казахстанская область — 1 038 объектов.
Туркестанская область — 2 286 объектов. Область Ұлытау — 145 объектов.
Мнение жителей.
Житель города Кокшетау Рамазан Мукатаев, имеющий инвалидность первой группы, отметил положительные изменения в городской инфраструктуре.
«В целом по городу улучшаются условия для лиц с инвалидностью и создаются все удобства. Собственники объектов стараются привести их в соответствие со строительными нормами. Многие предприниматели и государственные учреждения дорабатывают входные группы с учетом жалоб и предложений. Немаловажно обеспечение доступностью торговых центров, теперь их беспрепятственно могут посетить лица с инвалидностью, особенно передвигающиеся на кресло-колясках. В нашем городе, например, ТЦ “РИО”. Был приятно удивлен уровнем доступности Музея им. М. Габдуллина и возможности организации выездных выставок», — поделился он.