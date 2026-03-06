В России с 2028 года вступит в силу ГОСТ на питьевую упакованную воду

Ранее Life.ru писал, что новые государственные стандарты на творог и продукты из творога начнут действовать в январе 2027 года. В России расширят список сырья, которое можно использовать для его производства. Но при этом снизятся нормы содержания белка: в зависимости от жирности его будет 14%, 15% или 17% (вместо 14%, 16% и 18%).