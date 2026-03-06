Востоковед рассказала, как гибель Али Хаменеи повлияет на Иран

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не могло привести к краху исламской республики из-за устойчивости политико-правовой системы «велаят-е факих». Об этом заявила востоковед Мария Кича.
Эксперт уточнила, что государственное устройство Ирана сформировано на основе исторического опыта исламской революции и преследований, поэтому система ориентирована на самосохранение даже в случае гибели лидера.
«Исламская Республика Иран построена по принципу “велаят-е факих”, которая имеет религиозную подоплеку. Поэтому подобное событие не должно рассматриваться как фактор, способный разрушить государство», — сказала востоковед РИА Новости.
Кича добавила, что удары США и Израиля по Ирану, напротив, способствовали консолидации общества. По её словам, население страны не склонно идти на уступки тем, кто ведет против него военные действия.
Ранее KP.RU сообщал, что Али Хаменеи погиб в результате авиаудара США и Израиля по своей резиденции. В Иране был объявлен 40-дневный траур в связи с гибелью верховного лидера.