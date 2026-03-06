Во всех библиотеках Иркутска прошел «День чтения вслух»

В центральной детской библиотеке имени Самсонова сказки читала директор книжного магазина Мария Бызова. В библиотеке № 9 учащиеся лицея № 14 РЖД не только слушали произведения, но и разыгрывали сценки по стихам автора. В библиотеке № 14 «Синегорье» для воспитанников детского сада провели познавательную программу с презентацией и фрагментом мультфильма «Сибирячок и зайчиковая береза».