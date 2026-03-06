Во всех библиотеках Иркутска прошел «День чтения вслух»

В этом году мероприятия посвящены 100-летию со дня рождения иркутского писателя и поэта, почетного гражданина города Марка Сергеева. 4 марта прошли обсуждения и игры по произведениям автора. Участниками стали школьники, воспитанники детских садов, педагоги, родители и почетные гости.
В библиотеке № 32 перед юными читателями выступили начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская и мама участника СВО, кавалера ордена Мужества Александра Тутунаря Яна Тутунарь. Они прочитали детям сказки Марка Сергеева «Сибирячок и цапля» и «Как Сибирячок читал лесную книгу».
В библиотеке № 16 имени Сергеева депутат Думы Иркутска Оксана Жучкова прочла детям «Разноцветные сказки». Также ребята посмотрели мультфильм «Нерприятность» по стихотворению Марка Сергеева.
В центральной детской библиотеке имени Самсонова сказки читала директор книжного магазина Мария Бызова. В библиотеке № 9 учащиеся лицея № 14 РЖД не только слушали произведения, но и разыгрывали сценки по стихам автора. В библиотеке № 14 «Синегорье» для воспитанников детского сада провели познавательную программу с презентацией и фрагментом мультфильма «Сибирячок и зайчиковая береза».
В библиотеке № 2 — ИКЦ «Предместье» депутат Думы Иркутска Татьяна Марченко прочитала школьникам сказку «Глоток океана». В библиотеке № 17 имени Горбунова преподаватель Центра раннего развития Елена Комелькова прочла «Сказку о Пете, который был шкафом». В библиотеке № 37 «Планета книг» ребята послушали сказку «Самый благородный холодильник на белом свете» в исполнении активиста «Движения Первых» Захара Шарыпова. В «Иннокентьевской» библиотеке № 5 для учащихся школы № 12 читала главный специалист МКУ «Город» Людмила Куроптева.
Акция «День чтения вслух» организована Иркутской областной детской библиотекой имени Марка Сергеева и направлена на создание читательской среды и привлекательного образа читающего человека среди детей и подростков. В 2026 году она объединила все муниципальные библиотеки столицы Прибайкалья, сообщает пресс-служба городской администрации.