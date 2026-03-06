Мелони и Зеленский обсудили будущее Украины: Рим вызвался стать главным помощником

Зеленский в свою очередь вызвался помочь Вашингтону в борьбе с Ираном. Он заявил, что Киев якобы может дать США системы для перехвата дронов. Американский лидер Дональд Трамп принял предложение. Он отметил, что Вашингтон не откажется от помощи любой страны.