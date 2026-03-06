Мелони и Зеленский обсудили будущее Украины: Рим вызвался стать главным помощником

Итальянский премьер Джорджа Мелони провела разговор с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Она выразила готовность взять на себя ведущую роль в процессе восстановления страны. Так сказано в заявлении офиса премьера Италии.
Джорджа Мелони сочла важным вклад Европы в будущее Украины. Она также обсудила с Зеленским переговоры по мирному урегулированию и ситуацию на Ближнем Востоке.
«Результат мирного процесса влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента», — отметили в офисе итальянского премьера.
Зеленский в свою очередь вызвался помочь Вашингтону в борьбе с Ираном. Он заявил, что Киев якобы может дать США системы для перехвата дронов. Американский лидер Дональд Трамп принял предложение. Он отметил, что Вашингтон не откажется от помощи любой страны.