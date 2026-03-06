Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони и Зеленский обсудили будущее Украины: Рим вызвался стать главным помощником

Италия намерена сыграть главную роль в восстановлении Украины.

Источник: Комсомольская правда

Итальянский премьер Джорджа Мелони провела разговор с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Она выразила готовность взять на себя ведущую роль в процессе восстановления страны. Так сказано в заявлении офиса премьера Италии.

Джорджа Мелони сочла важным вклад Европы в будущее Украины. Она также обсудила с Зеленским переговоры по мирному урегулированию и ситуацию на Ближнем Востоке.

«Результат мирного процесса влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента», — отметили в офисе итальянского премьера.

Зеленский в свою очередь вызвался помочь Вашингтону в борьбе с Ираном. Он заявил, что Киев якобы может дать США системы для перехвата дронов. Американский лидер Дональд Трамп принял предложение. Он отметил, что Вашингтон не откажется от помощи любой страны.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше