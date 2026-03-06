Казахстанка родила 13-го ребенка

«Я родилась в многодетной семье и для меня это не ново. Муж воспитывался один в семье, но постепенно уже как-то привык к этому. Последнему малышу вообще особенно рады. Я очень рада, благодарна врачам, что они приняли участие в благополучном рождении малыша» — прокомментировала рождение ребенка многодетная мама.