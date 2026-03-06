В Иркутске продолжается подготовка к празднованию 365-летия

Рабочие группы, которые объединяют представителей разных городских сообществ, встречаются регулярно и обсуждают, каким будет юбилей и какие площадки будут работать в День города для жителей и гостей. По поручению мэра Руслана Болотова организаторы стараются учесть пожелания всех иркутян, чтобы праздник получился по-настоящему общим, сообщает пресс-служба администрации города.
Одной из таких встреч стал диалог с представителями инклюзивных организаций. Участие приняли члены Иркутской областной общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга», регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, организации «Аистенок», отделений Всероссийских обществ глухих и слепых, а также ВОРДИ.
Главной темой обсуждения стала разработка праздничных мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Это организация отдельной площадки, концертная программа, мастер-классы. Будут разработаны аудиовизуальные решения для людей с нарушениями слуха и зрения. К этой работе планируют привлечь волонтеров Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма — их дипломные проекты посвящены инклюзивным решениям.
«Среди людей с ограниченными возможностями много талантов. Обсудили, как провести большой объединенный концерт с сопровождением тифлокомментатора и специалиста по жестовому языку. Придумывали интерактивные локации для каждой группы, — отметила советник мэра Иркутска Инга Корочкина. — У нас сложилась добрая традиция делать большие праздники вместе — иркутянами для иркутян. Важно, чтобы каждый почувствовал себя частью юбилея. Мы разрабатываем программу, которая охватит всех без исключения. Инклюзивная повестка — важная составляющая».
Администрация города продолжает собирать идеи и приглашает всех, кто хочет внести вклад в создание праздничного облика Иркутска, направлять свои предложения на почту: Mashchenko_a@admirk.ru.