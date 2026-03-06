В Иркутске продолжается подготовка к празднованию 365-летия

«Среди людей с ограниченными возможностями много талантов. Обсудили, как провести большой объединенный концерт с сопровождением тифлокомментатора и специалиста по жестовому языку. Придумывали интерактивные локации для каждой группы, — отметила советник мэра Иркутска Инга Корочкина. — У нас сложилась добрая традиция делать большие праздники вместе — иркутянами для иркутян. Важно, чтобы каждый почувствовал себя частью юбилея. Мы разрабатываем программу, которая охватит всех без исключения. Инклюзивная повестка — важная составляющая».