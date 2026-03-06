Ветеринар рассказала, почему питомцам опасно пить из луж

«Лужи, образующиеся от таяния снега, представляют собой источник потенциальных угроз для здоровья домашних животных… Растворенные в воде химические реагенты могут привести к расстройству пищеварения, аллергии или отравлению питомца. Кроме того, весной повышается активность возбудителей различных заболеваний, передающихся водным путем: лептоспиры, лямблии, кокцидии и гельминты», — рассказала Григорьева.