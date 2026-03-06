Опасный острый перец не попал на прилавки Приморского края

В Приморье не прошла таможню партия овощей из Поднебесной, которая могла навредить местным урожаям. Сотрудники Россельхознадзора на фитосанитарном посту «Полтавский» остановили фуру с томатами, перцем и баклажанами общим весом больше 15 тонн. Все как обычно, но лабораторные исследования показали неладное: в 135 килограммах острого перца нашли заразу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Речь идет о вирусе коричневой морщинистости плодов томата. Для человека он не опасен, но не для растений. Этот карантинный объект способен уничтожить урожай пасленовых культур, и бороться с ним крайне сложно. Образцы продукции отправили в Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору учреждения, и «диагноз» подтвердился. Ввоз зараженного перца немедленно запретили.
Хозяин опасного груза — предприятие из Уссурийска — решил не возвращать перец обратно в Китай, а уничтожить. Это уже третий подобный случай с начала 2026 года. Ранее вирус находили в других партиях китайских овощей, и все они тоже отправились под нож.