Опасный острый перец не попал на прилавки Приморского края

Хозяин опасного груза — предприятие из Уссурийска — решил не возвращать перец обратно в Китай, а уничтожить. Это уже третий подобный случай с начала 2026 года. Ранее вирус находили в других партиях китайских овощей, и все они тоже отправились под нож.