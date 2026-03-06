«Закон и порядок»: как спецназ вдохновляет школьников на службу закону

В столичной школе № 16 имени Толегена Айбергенова прошла встреча учащихся класса «Жас сақшы» с победителями международного турнира UAE SWAT Challenge 2026, передает DKNews.kz.
Мероприятие было организовано управлением полиции района Байконыр города Астаны в рамках реализации концепции «Закон и порядок».
Гости встречи.
Гостями мероприятия стали сотрудники столичного спецподразделения СОБР.
Капитан полиции Елдос Сартай. Майор полиции Мөлдір Атанай.
Они достойно представили Казахстан на международном турнире UAE SWAT Challenge, где команды из десятков стран демонстрировали боевое мастерство, тактическое мышление и командную слаженность.
Разговор о службе и дисциплине.
Во время встречи сотрудники полиции рассказали школьникам о службе в правоохранительных органах.
Они поделились опытом подготовки к международным соревнованиям. Рассказали о значении дисциплины. О важности командной работы.
Школьники активно задавали вопросы. Также они подготовили для гостей творческие выступления.
Класс «Жас сақшы».
Класс «Жас сақшы» сформирован из числа учащихся, которые уже сегодня планируют связать свою жизнь с правоохранительной службой.
Помимо общеобразовательных дисциплин школьники участвуют во встречах с сотрудниками полиции. Знакомятся с особенностями службы. Изучают принципы работы органов внутренних дел.
Ученики носят специальную форму.
Дисциплина и ответственность являются важной частью образовательного процесса.
Воспитание будущих защитников закона.
Организаторы отмечают, что такие встречи играют важную роль в правовом воспитании молодежи.
Подобные мероприятия укрепляют связь полиции и общества.
Также они помогают школьникам определиться с будущей профессией и вдохновляют на службу закону и обществу.