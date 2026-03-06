Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 28 тысячам волгоградских детей назначили единое пособие

С января этого года отделение СФР по Волгоградской области назначило.

С января этого года отделение СФР по Волгоградской области назначило единое пособие на 28 045 детей и 649 беременных женщин.

Напомним, что единое пособие назначается после комплексной оценки нуждаемости семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — 16 288 рублей.

Ранее в Соцфонде сообщали, что с 1 марта 2026 года изменился подход к учёту алиментов при оценке нуждаемости семьи. Теперь их объём будет вычислять не по уровню фактических выплат конкретной семье, а по усреднённому показателю.

В организации добавили, что подать заявление на единое пособие можно через портал госуслуг, в клиентских службах СФР или МФЦ.