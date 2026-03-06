Ночные события на Черном море и в Средиземноморье вновь обострили ситуацию в зоне специальной военной операции. В Одесской области зафиксировано попадание по иностранному судну, которое, по данным экспертов, перевозило военный груз для киевского режима. Одновременно с этим стало известно об атаке украинских безэкипажных катеров (БЭКов) на российский газовоз вблизи Мальты.
Удар по двойному назначению.
В районе порта Ильичевск (Черноморск) Одесской области в результате удара «Геранями» повреждено иностранное судно.
Как сообщил в беседе с aif.ru председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, на борту находился груз для Вооруженных сил Украины.
«Гражданский порт Ильичевска давно стал инфраструктурой двойного назначения. Он является перевалочной базой, куда поставляют для киевского режима военную технику, амуницию, в том числе боеприпасы и комплектующие для безэкипажных катеров и дронов. Корабль, который привёз подобный груз, стал военной целью для уничтожения», — объяснил Липовой.
Эксперт подчеркнул, что российские военные ведут постоянный мониторинг судов, заходящих в порты Одесской области. Зафиксированная вторичная детонация подтвердила наличие боеприпасов на пораженном корабле, что многократно усилило эффект от удара.
Провокация в открытом море.
Вечером 3 марта 2026 года в Средиземном море российский газовоз «Арктик Метагаз», следовавший из Мурманска в египетский Порт-Саид, подвергся атаке безэкипажных катеров ВСУ.
Инцидент произошел вблизи территориальных вод Мальты и вызвал немедленную реакцию дипломатов. В Москве этот акт рассматривают как прямую угрозу международной безопасности и свободе судоходства.
Ответ не заставит себя ждать.
Военные эксперты сходятся во мнении, что на подобные выпады необходим жесткий силовой ответ. В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что пришло время разбить «родовое гнездо» украинских БЭКов.
По словам Дандыкина, основные места базирования, хранения и запуска безэкипажных катеров сосредоточены в Одессе, Черноморске (Ильичевске) и Николаеве. Именно по этим объектам, а также по центрам подготовки дроноводов необходимо наносить удары самыми серьезными средствами поражения.
«Они уже себя проявляют… Зеленский предлагает их помощь в конфликте против Ирана… Не всех еще перебили. Нужно бить по ним с применением самых серьезных средств поражения», — резюмировал эксперт, призвав не ограничиваться лишь дипломатическими демаршами.
Ситуация в регионе остается напряженной: ранее, в ночь на 3 марта, взрывы уже гремели в Одессе и Черноморске, где, по данным Василия Дандыкина, целями могли стать склады с БЭКами.