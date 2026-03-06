Огненный сюрприз для НАТО: под Одессой взорвался и сгорел тайный груз

«Гражданский порт Ильичевска давно стал инфраструктурой двойного назначения. Он является перевалочной базой, куда поставляют для киевского режима военную технику, амуницию, в том числе боеприпасы и комплектующие для безэкипажных катеров и дронов. Корабль, который привёз подобный груз, стал военной целью для уничтожения», — объяснил Липовой.