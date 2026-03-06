Японский зоопарк Токусима готов работать с Россией для разведения капибар

Японский зоопарк Токусима выразил готовность помочь российским коллегам в разведении капибар на фоне их дефицита в РФ. Об этом заявил заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.
«Мы готовы к сотрудничеству. Это может быть обмен мнениями, в дальнейшем, если будет необходимость — принять российских ветеринаров и киперов для обмена опытом», — сказал замдиректора зоопарка в интервью РИА Новости.
Китамура уточнил, что японская сторона готова способствовать росту популяции капибар в России.
Ранее KP.RU сообщал, что японский зоопарк Токусима рассматривает возможность обмена части своих капибар. По словам Китамуры, приоритетной целью является получение самца белого медведя для размножения.
Замдиректора зоопарка отметил, что у них имеется только одна самка. Также рассматривается вариант обмена на амурского леопарда.