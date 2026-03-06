В Уганде мужчинам пригрозили тюрьмой за предложение руки и сердца на одном колене

Глава Минобороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что любой мужчина, который сделает предложение девушке, опустившись перед ней на одно колено, отправится за решетку. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила Africa Global News в соцсети X.
Министр назвал такую традицию «придуманной белыми ерундой» и чуждой африканской культуре. По какой именно статье будут привлекать нарушителей, он не уточнил.
Кайнеругаба — старший сын президента Уганды Йовери Мусевени, известен эпатажными заявлениями. Его слова вызвали бурную реакцию в соцсетях: одни поддерживают защиту традиций, другие считают угрозы абсурдными и нарушающими личную свободу.
Еще в 2024 году Кайнеругаба предъявил ультиматум послу Соединенных Штатов Уильяму Поппу, потребовав от него извиниться за недипломатичное поведение перед президентом Йовери Мусевени, являющимся также отцом Кайнеругабы, или покинуть страну.
17 января стало известно, что президент Уганды Йовери Мусевени переизбрался на свой пост в седьмой раз, сообщили в UBC. По данным властей, 81-летний лидер получил 71,65 процента голосов избирателей. При этом официально утверждается, что выборы прошли в спокойной обстановке.