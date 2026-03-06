В Уганде мужчинам пригрозили тюрьмой за предложение руки и сердца на одном колене

17 января стало известно, что президент Уганды Йовери Мусевени переизбрался на свой пост в седьмой раз, сообщили в UBC. По данным властей, 81-летний лидер получил 71,65 процента голосов избирателей. При этом официально утверждается, что выборы прошли в спокойной обстановке.