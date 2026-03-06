Первый ж\д рейс из Иркутска в Китай отправится 6 марта

IrkutskMedia, 6 марта. С 6 марта пассажиры смогут без пересадок добраться из Иркутска в китайскую Маньчжурию. Поездка станет первой за 6 лет.
В РЖД сообщили, что беспересадочные вагоны организуют в составе поезда Забайкальск — Маньчжурия: вагон № 18 будет курсировать Иркутск — Маньчжурия по понедельникам и пятницам, вагон № 20 Чита — Маньчжурия — по вторникам и субботам. Расчетное время в пути составит один день 13 часов 15 минут.
Ранее агентство сообщало, что впервые за 6 лет восстановят маршрут железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. С 8 марта международные вагоны будут следовать через государственную границу в составе поезда № 354/353 Забайкальск — Маньчжурия дважды в неделю, по средам и воскресеньям, его время в пути составит около 25 минут.