Первый ж\д рейс из Иркутска в Китай отправится 6 марта

Ранее агентство сообщало, что впервые за 6 лет восстановят маршрут железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. С 8 марта международные вагоны будут следовать через государственную границу в составе поезда № 354/353 Забайкальск — Маньчжурия дважды в неделю, по средам и воскресеньям, его время в пути составит около 25 минут.