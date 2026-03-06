NYT: Иран отложил назначение нового лидера из-за опасений

Иранская сторона отложила назначение преемника верховного лидера Али Хаменеи из-за опасений, связанных с безопасностью, сообщает американское издание The New York Times.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников в Иране.
«В Иране усилились опасения по поводу безопасности сына убитого аятоллы Моджтабы Хаменеи после того как в СМИ появились сообщения, что он может стать новым лидером страны», — говорится в публикации.
Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет «безоговорочной целью для ликвидации».
В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что разведслужбы Соединённых Штатов внимательно наблюдают за процессом избрания нового верховного лидера Ирана, однако пока Вашингтон не предпринимает никаких действий и намерен выжидать.