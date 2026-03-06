Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Иран отложил назначение нового лидера из-за опасений

Иранская сторона отложила назначение преемника верховного лидера Али Хаменеи из-за опасений, связанных с безопасностью, сообщает издание The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Иранская сторона отложила назначение преемника верховного лидера Али Хаменеи из-за опасений, связанных с безопасностью, сообщает американское издание The New York Times.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников в Иране.

«В Иране усилились опасения по поводу безопасности сына убитого аятоллы Моджтабы Хаменеи после того как в СМИ появились сообщения, что он может стать новым лидером страны», — говорится в публикации.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет «безоговорочной целью для ликвидации».

В субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что разведслужбы Соединённых Штатов внимательно наблюдают за процессом избрания нового верховного лидера Ирана, однако пока Вашингтон не предпринимает никаких действий и намерен выжидать.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше