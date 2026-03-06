Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал заявление о требовании США к Ирану

Трамп заявил, что США хотят полной смены руководства в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планах Вашингтона на Тегеран. По его утверждению, Белый дом стремится к полной смене руководства в Иране. Так Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News. Он планирует «всё очистить» во власти Ирана.

Американский лидер отметил, что желает «хорошего лидера» Ирану. Он уточнил, что такие кандидаты у США уже есть.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже рассматривает этот список. США намерены выдвинуть своего кандидата.

Ранее портал Axios отметил, что Дональд Трамп хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана. Президент США назвал «ничтожеством» сына погибшего Али Хаменеи. Именно он является наиболее вероятным преемником. Дональд Трамп считает, что политики в Иране просто «тратят время», выбирая кандидата.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше