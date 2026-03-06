Трамп сделал заявление о требовании США к Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планах Вашингтона на Тегеран. По его утверждению, Белый дом стремится к полной смене руководства в Иране. Так Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News. Он планирует «всё очистить» во власти Ирана.
Американский лидер отметил, что желает «хорошего лидера» Ирану. Он уточнил, что такие кандидаты у США уже есть.
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже рассматривает этот список. США намерены выдвинуть своего кандидата.
Ранее портал Axios отметил, что Дональд Трамп хотел бы лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана. Президент США назвал «ничтожеством» сына погибшего Али Хаменеи. Именно он является наиболее вероятным преемником. Дональд Трамп считает, что политики в Иране просто «тратят время», выбирая кандидата.