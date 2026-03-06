Трамп сделал заявление о требовании США к Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планах Вашингтона на Тегеран. По его утверждению, Белый дом стремится к полной смене руководства в Иране. Так Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News. Он планирует «всё очистить» во власти Ирана.