Час расплаты за Саратов и Ростов: русские «Герани» накрыли город Зеленского

ВСУ атаковали города России. Под ударом беспилотников, в частности, оказались Саратов и Ростов-на-Дону. Военные эксперты рассказали об ответе ВС РФ. Кривой Рог сотрясли взрывы. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 5 марта города России подверглись массированной атаке со стороны Украины. В частности, беспилотники пытались наносить удары по Саратову и Ростову-на-Дону. Силы ПВО, как всегда, сработали профессионально, но все же не обошлось без пострадавших и повреждений в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Ответ ВС РФ последовал незамедлительно. Кривой Рог — родной город главы киевского режима — сотрясли десятки взрывов.

Бьют по городам дальнобойными БПЛА с реактивным двигателем.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев отметил, что Саратовскую и Ростовскую области атаковали тяжелые дальнобойные беспилотники «Лютый», ПД-2, ФП-1 и другие подобного типа.

«ВСУ все активнее и активнее применяют реактивные БПЛА. Если беспилотники с двигателями внутреннего сгорания и воздушными винтами летят со скоростью 100−130 км в час, то реактивные БПЛА — со скоростью 450−500 км в час, что создает дополнительные сложности для наших систем противовоздушной обороны», — сказал эксперт.

Если для ростовчан ночь прошла более-менее спокойно, то жителям Саратова пришлось поволноваться.

«Живу на окраине Саратова. Было пару десятков мощных хлопков», — отметил Александр.

«Раньше тоже были взрывы. Но в этот раз впервые испугалась по-настоящему. Было очень громко», — поделилась Юлия.

«Ночь была бессонная», — коротко ответила Елена на вопрос издания.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. К сожалению, не обошлось без пострадавших: три человека получили ранения.

По данным Кондратьева, на Саратов, вероятнее всего, дроны противник запустил из района треугольника Харьков-Полтава-Днепр, на Ростов-на-Дону — из Одессы, в обход Крымского полуострова.

Ответ возмездия «прилетел» в Кривой Рог.

Ответ на атаки ВСУ последовал незамедлительно, буквально в ту же ночь. Под удар возмездия — «Гераней» и ракет — попал родной город главы киевского режима Владимира Зеленского. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему.

«В Кривом Роге очень много военно-промышленной инфраструктуры, которая задействована для обеспечения ВСУ оружием. Вот по ней все время и наносятся удары», — сказал Матвийчук.

Это производственные мощности, это склады, где хранится оружие НАТО и др.

Кроме того, добавил военный эксперт, Кривой Рог является припортовым городом, и там развито железнодорожное сообщение, которое киевский режим активно использует в военных целях.

«Крупный транспортный узел Днепропетровской области атакуется российской армией, чтобы замедлить снабжение украинской армии. Я полагаю, что релейные станции, пути-перегоны и системы передачи электроэнергии играют одну из ключевых ролей в поставках для ВСУ», — отметил Матвийчук.

Также, по данным полковника, атакам ВС РФ в Кривом Роге подвергаются фортификационные сооружения, задействованные в противовоздушной обороне и защите различных объектов ВПК.

И самое главное, обозначил Матвийчук, удары точечно наносятся по местам, откуда ВСУ запускает БПЛА на российские города.

«С территории Кривого Рога атаки ведутся по югу России. В частности, противник может доставать беспилотниками и ракетами Ростов-на-Дону», — заявил полковник.

Эксперты отмечают, что главной целью ударов по Кривому Рогу, а также по Харькову, является выведение из строя так называемого промышленно-логистического пояса киевского режима. В этих городах сосредоточены основные мощности, которые работают на украинскую армию. Военные аналитики солидарны во мнении, что атаки будут только усиливаться.

