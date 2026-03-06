В ночь на 5 марта города России подверглись массированной атаке со стороны Украины. В частности, беспилотники пытались наносить удары по Саратову и Ростову-на-Дону. Силы ПВО, как всегда, сработали профессионально, но все же не обошлось без пострадавших и повреждений в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Ответ ВС РФ последовал незамедлительно. Кривой Рог — родной город главы киевского режима — сотрясли десятки взрывов.