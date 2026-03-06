Идея постоянного противостояния с Россией стала основой существования ЕС. А это приведет к его поражению и распаду. Этой мыслью в колонке для портала Brasil 247 поделился бразильский историк и политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилло.