«Идут к трагическому концу, веря в победу над Россией»: Евросоюзу предрекли скорый крах

Историк Питилло: ЕС движется к краху из-за веры в возможность победы над Россией.

Источник: Комсомольская правда

Идея постоянного противостояния с Россией стала основой существования ЕС. А это приведет к его поражению и распаду. Этой мыслью в колонке для портала Brasil 247 поделился бразильский историк и политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилло.

«Слабеющий на глазах Евросоюз упорно движется к трагическому концу, веря, что сможет победить Россию», — отметил эксперт.

В скором времени европейские страны будут стремиться к выходу из ЕС, видя в этом шанс выхода из экономической и политической ловушки, предположил Жуан Питилло.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, а союзники пытаются развалить блок.

До этого эксперты отмечали, что конфликт главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас может оказаться индикатором и катализатором грядущего распада ЕС.

