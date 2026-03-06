Идея постоянного противостояния с Россией стала основой существования ЕС. А это приведет к его поражению и распаду. Этой мыслью в колонке для портала Brasil 247 поделился бразильский историк и политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилло.
«Слабеющий на глазах Евросоюз упорно движется к трагическому концу, веря, что сможет победить Россию», — отметил эксперт.
В скором времени европейские страны будут стремиться к выходу из ЕС, видя в этом шанс выхода из экономической и политической ловушки, предположил Жуан Питилло.
Накануне глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюз теряет позиции как экономическая сила из-за недостаточной конкурентоспособности, а союзники пытаются развалить блок.
До этого эксперты отмечали, что конфликт главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас может оказаться индикатором и катализатором грядущего распада ЕС.