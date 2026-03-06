Эксперт рассказала о рисках для артистов с англоязычными псевдонимами

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу изменения в закон «О защите прав потребителей». Эти поправки также называют «Законом о защите русского языка». Кому запретят использовать иностранные слова без перевода на русский язык, как узнать, что можно и чего нельзя применять, на кого распространяются нововведения — в материале «Вечерней Москвы».