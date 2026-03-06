Эксперт рассказала о рисках для артистов с англоязычными псевдонимами

Российские исполнители, использующие англоязычные сценические имена без регистрации товарного знака, могут столкнуться с проблемами после вступления в силу закона об ограничении иностранных слов. Об этом рассказала генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
По словам эксперта, риск может возникнуть при продаже мерча с именем артиста, реализации билетов или ведении сайта, где используется англоязычный псевдоним как элемент бренда.
— Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует, — пояснила Акиншина в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что некоторые исполнители заранее зарегистрировали сценические имена, например L'One, Feduk и MOT.
С 1 марта 2026 года в России вступят в силу изменения в закон «О защите прав потребителей». Эти поправки также называют «Законом о защите русского языка». Кому запретят использовать иностранные слова без перевода на русский язык, как узнать, что можно и чего нельзя применять, на кого распространяются нововведения — в материале «Вечерней Москвы».