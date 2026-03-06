Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победительница конкурса «Miss Astana» покоряет Татарстан

В эти дни обладательница титула «Мисс Астана-2025» защищает честь Казахстана на международном конкурсе «Мисс БРИКС — 2026» в Казани, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстан впервые участвует в международном конкурсе «Miss BRICS 2026». Наряду с 35-летней бизнесвумен и школьницей-спортсменкой, третьей участницей стала 17-летняя Аида Жанкылыш. Она — победительница конкурса «Miss Astana 2025» и финалистка «Miss Qazaqstan 2025».

Фото и видео с казахстанкой появились в официальных соцсетях конкурса.

Конкурс стартовал в Казани 26 февраля и будет проходить до 7 марта при поддержке правительства Татарстана. Финал покажут на НТВ.

Димаш Кудайберген получил высшую награду ТЮРКСОЙ.