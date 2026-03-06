Победительница конкурса «Miss Astana» покоряет Татарстан

Казахстан впервые участвует в международном конкурсе «Miss BRICS 2026». Наряду с 35-летней бизнесвумен и школьницей-спортсменкой, третьей участницей стала 17-летняя Аида Жанкылыш. Она — победительница конкурса «Miss Astana 2025» и финалистка «Miss Qazaqstan 2025».
Фото и видео с казахстанкой появились в официальных соцсетях конкурса.
Конкурс стартовал в Казани 26 февраля и будет проходить до 7 марта при поддержке правительства Татарстана. Финал покажут на НТВ.
Димаш Кудайберген получил высшую награду ТЮРКСОЙ.