Усадьба Сукачева в Иркутске станет театральной площадкой

Премьера первого спектакля «Веселые дни» состоится 11 марта в 18:00 (еще один показ запланирован на 22 марта). Постановку «Среди цветов» покажут 15 и 26 марта. Чтобы посетить спектакли, достаточно приобрести входной билет в Усадьбу Сукачева (доступно по Пушкинской карте). Как говорят авторы проекта, атмосфера музея и его экспозиции выступят естественными декорациями и помогут погрузиться в мир писательницы.