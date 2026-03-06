Ричмонд
Усадьба Сукачева в Иркутске станет театральной площадкой

Иркутская область, НИА-Байкал — Усадьба Сукачева станет театральной площадкой для спектаклей по произведениям Клавдии Лукашевич.

Источник: НИА Байкал

В рамках проекта «Мое милое детство. Иркутские истории» детский театр «Стрекоза» при Иркутском музыкальном театре имени Загурского подготовил постановки по пьесам «Веселые дни» и «Среди цветов». Юные артисты оживят на сцене произведения Клавдии Лукашевич, действие которых происходит в Иркутске XIX столетия. Зрители увидят истории о дружбе, милосердии и радости открытий, которую дарит детство.

Премьера первого спектакля «Веселые дни» состоится 11 марта в 18:00 (еще один показ запланирован на 22 марта). Постановку «Среди цветов» покажут 15 и 26 марта. Чтобы посетить спектакли, достаточно приобрести входной билет в Усадьбу Сукачева (доступно по Пушкинской карте). Как говорят авторы проекта, атмосфера музея и его экспозиции выступят естественными декорациями и помогут погрузиться в мир писательницы.

Проект «Мое милое детство. Иркутские истории» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив и включает в себя также экскурсии по городу, издание сборника повестей и рассказов Клавдии Лукашенко и другие мероприятия, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

