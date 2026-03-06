Ричмонд
К 8 Марта во Владивосток завезли почти полмиллиона цветов

Только за первые пять дней марта в край прибыло 188 тысяч цветов.

Источник: Комсомольская правда

Приморье активно готовится к Международному женскому дню: в аэропорту Владивостока настоящий цветочный бум. С начала января и до 5 марта через фитосанитарный пост в регион доставили больше 420 тысяч тюльпанов. Их везут не только из разных уголков России, но и из-за границы. Только за первые пять дней марта в край прибыло 188 тысяч цветов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Основной поставщик весеннего настроения — Московская область, оттуда пришло 123 тысячи тюльпанов. Активно везут цветы также из Краснодарского края и Новосибирской области. Не обошлось и без импорта: голландские тюльпаны тоже нашли путь к приморским женщинам. Кроме того, в аэропорту зафиксировали ввоз почти девяти тысяч веточек мимозы. Пушистые желтые символы праздника прибыли из Краснодарского края, Нидерландов, Абхазии и даже Италии.

Не отстает и Китай: под контролем Россельхознадзора из Поднебесной с начала года ввезли больше 18 тысяч тюльпанов, причем основная масса — 15 тысяч — пришлась как раз на предпраздничные дни. Все цветы проходят строгий фитосанитарный контроль, чтобы на прилавки попали только здоровые и красивые растения.

