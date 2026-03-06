Ричмонд
Трамп заявил, что хочет полного смещения руководства Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет «полного смещения иранского руководства», по словам Трампа, у него есть кандидаты на роль «хорошего лидера».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он хочет «полного смещения иранского руководства», по словам Трампа, у него есть кандидаты на роль «хорошего лидера».

«Мы хотим прийти и все очистить… Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой», — сказал Трамп в телефонном разговоре с телеканалом NBC News.

Трамп вновь не озвучил имена кандидатов.

Напомним, Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для «руководства» Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше