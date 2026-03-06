Трамп заявил, что хочет полного смещения руководства Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он хочет «полного смещения иранского руководства», по словам Трампа, у него есть кандидаты на роль «хорошего лидера».
«Мы хотим прийти и все очистить… Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой», — сказал Трамп в телефонном разговоре с телеканалом NBC News.
Трамп вновь не озвучил имена кандидатов.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для «руководства» Ираном.