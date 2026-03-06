Панарин забросил дебютную шайбу за «Лос-Анджелес»

34-летний форвард отличился на 4-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Панарин проводит пятый матч за «Лос-Анджелес», в дебютной игре с «Вегасом» (4:6) в ночь на 26 февраля игрок отдал две голевые передачи. Также он отдал один голевой пас в игре с «Калгари» (2:0) в ночь на 28 февраля.