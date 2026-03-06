Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Александра Ведерникова с 8 Марта

Дорогие женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем!

Источник: НИА Байкал

Мы всегда ждем его с особым трепетом, чтобы сказать вам искренние слова любви и благодарности. Вы наполняете нашу жизнь гармонией и смыслом, делаете ее ярче и добрее. Ваша удивительная способность совмещать, казалось бы, несовместимое — блестяще работать, строить карьеру и при этом создавать уют в доме, воспитывать детей, дарить тепло и заботу близким — вызывает восхищение.

Примите наши сердечные слова благодарности за терпение, душевную щедрость и мудрость. Очень любим, гордимся и дорожим вами!

Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.